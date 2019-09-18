أمير الرياض يرعى تخريج 571 خريجًا من كلية التقنية لعلوم الطيران

سلّم الشهادات للطلبة المتفوقين والدروع التذكارية للأساتذة والمدربين

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس حفل تخريج 571 طالبًا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، التي تشرف عليها كليات التميز، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والعسكري وأولياء أمور الخريجين وذلك بمقر الكلية في الرياض.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم استعرض الخريجون مسيرتهم أمام أمير الرياض، وبعدها ألقى الخريج إبراهيم محمد الشايع كلمة نيابة عن الخريجين عبّر فيها عن شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها وتوفيرها لأدوات النجاح التي توجتنا بشرف خدمة هذا الوطن، كما شكر المهندسين والمدرسين والمدربين على ما قدموه طيلة فترة الدراسة حتى تخرجنا اليوم.

وبعد ذلك ألقى عميد الكلية برندن ميكلسون كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز لتكرمه برعاية هذا الحفل لما له من الأثر الإيجابي لشباب المملكة.

واستعرض "ميكلسون" فيها قصة نجاح الكلية، التي بدأت عام 2014م ، وما حققته من إنجازات خلال الخمس السنوات الماضية من حصولها على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني وتطوير مناهج إضافية وافتتاح حرم جامعي آخر لطلبة السنة التحضيرية، والأهم من ذلك إعداد الخريجين المؤهلين الذين دفعنا بهم لسوق العمل، متطلعًا في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

وقال: نحتفل اليوم بتخريج 571 فني صيانة طائرات مؤهلاً تأهيلاً متقنًا، ينظمون لزملائهم الخريجين العام الماضي والبالغ عددهم 313 خريجًا.

عقب ذلك ألقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد كلمة أكد فيها أن المؤسسة سعت وما زالت لمد قطاع الأعمال المحلي بالكفاءات المميزة وبالتدريب التخصصي، ومن ضمنها مجال صيانة الطائرات، عادًا إنشاء الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران نتاج إحدى مبادراتها وثمرة جهود مشتركة مع شركائنا من قطاعات الدولة والشركات الموظفة لهم وأهمها: القوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وشركة BAE Systems وشركة السلام للطائرات وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية وشركة فينيل العربية.

وقال "الفهيد": تعيش بلادنا الغالية هذه الأيام فرصًا كبرى لدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، ويعد التدريب التقني والمهني أحد روافد التنمية لإسهامه في رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والمعارف اللازمة في شتى المجالات والتخصصات، وانطلاقًا من أهداف المؤسسة الإستراتيجية عملنا على تحديد احتياجات قطاع الأعمال الفعلية، وتوجيه الجهود بمختلف الموارد البشرية والمادية للتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات لعقد اتفاقيات وشراكات لتحقيق الهدف المنشود بالاستفادة من السواعد الوطنية في شتى التخصصات والمجالات، مع اهتمامنا وحرصنا على أن تكون جميع نواتج هذه البرامج مميزة وذات جودة عالية.

وهنأ الدكتور الفهيد في ختام كلمته الخريجين، وحثهم على الجد والإخلاص للعمل من أجل رفعة البلد ونهضته، ولتكونوا أدوات بناء لمستقبل زاهر ينتظر منكم الكثير، داعيًا الله عز وجل للخريجين التوفيق والنجاح.

بعد ذلك سلّم أمير منطقة الرياض الشهادات للطلبة المتفوقين، وسُلمت الدروع التذكارية للأساتذة والمدربين، وعبّر في تصريح عقب الحفل عن سعادته بتخريج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدًا سموه أن هذه الكلية تجسد فعلاً واقع هذه البلاد وتطورها.

وهنأ أمير الرياض إدارة الكلية وأولياء أمور الخريجين، متطلعًا أن يكون هذا التخرج عطاءً جيدًا ومفيدًا للوطن وأبناء الوطن، مؤكدًا أن رؤية المملكة أسست منهجًا سليمًا وعلميًا واضحًا ، وإن شاء الله نتوفق لتطبيق رؤية سمو ولي العهد.