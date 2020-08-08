"الأمن البيئي": اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بمخالفة "صيد الطيور"

قال إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الخاص بالواقعة

قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بتلك المخالفة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.