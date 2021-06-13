بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

وزير الرياضة قدم التهنئة للاعب

انتزع البطل السعودي طارق حامدي اليوم الأحد بطاقة التأهل الأولمبية في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم في بطولة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقررة والتي اختتمت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك دخل البطل السعودي طارق حامدي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن سجل اسمه ضمن 80 لاعباً ولاعبة على الصعيد العالمي والذين سيشاركون للمرة الأولى كأول رياضيين أولمبيين في لعبة الكاراتيه التي تظهر لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020 والذي سيقام شهر يوليو المقبل.

كما أن طارق حامدي سجل اسمه كأول لاعب كاراتيه سعودي يتأهل للأولمبياد.

من جانبه بارك وزير الرياضة الأمير عبد العزيز التركي الفيصل إنجاز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :"ألف مبروك تأهل نجم منتخبنا للكاراتيه الكابتن طارق حامدي إلى أولمبياد طوكيو 2020".