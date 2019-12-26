شاهد من سماء النماص.. مقطع مبهر لـ"كسوف الشمس" عبر "تايم لابس"

وثقه المصور "عبدالله بن جاري" من قمة جبل شعير عقب صلاة الفجر

رصد المصور عبدالله بن جاري الشهري مقطع فيديو بخاصية الـ"تايم لابس" لكسوف الشمس في سماء مدينة النماص صباح اليوم الخميس.



وقال "الشهري" لـ"سبق" إنه صلى الفجر، ثم توجه إلى جبل "شعير" جنوب النماص مصطحباً كاميراته وبقي هناك نحو 20 دقيقة، مفيداً أنه وثق لقطات نادرة لمشهد كسوف الشمس.



وكان رئيس جمعية "آفاق" الفلكية بالطائف الدكتور شرف السفياني، قد قال في وقت سابق لـ"سبق": إن تلك الظاهرة تتمثل في كسوف حلقي تاريخي ويسمى "كسوف حلقة النار"، لم يحدث مثله منذ 97 عامًا؛ حيث كان آخر كسوف من هذا النوع في عام 1922، ولن يحدث مثله إلا في عام 2049؛ أي بعد مرور 30 عامًا.



وبيّن "السفياني" قائلًا: "لكسوف الشمس ثلاثة أنواع: (كسوف جزئي، وكسوف حلقي، وكسوف كلي)، والبعض يضيف نوعًا رابعًا يسمى الهجين، والفرق بين الحلقي والكامل أو الكلي؛ أن الحلقي يختفي فيه كامل قرص الشمس ما عدا حوافها الخارجية تبقى مضيئة؛ بينما في الكلي يختفي كامل قرص الشمس وتصبح مظلمة تمامًا"؛ مبينًا أنه كلما ابتعدنا عن مدينة الهفوف، قلّت نسبة الكسوف الجزئي.