





0

تبادل عبر اتصال هاتفي الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا

277

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.