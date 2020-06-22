سلطنة عمان.. 6 وفيات و1605 إصابات جديدة بكورونا

ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 31076 و137 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل (1605) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (684) لعمانيين، و(921) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (31076) و(137) وفاة وتماثل (16408) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (4544) والحالات المنومة اليوم (58) والمنومين (407) والمنومة في العناية المركزة (100).