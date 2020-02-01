صخب الـ"سوبر بول" الأمريكية ينعكس على ملاعب الجولف السعودية

خاض اللاعبون في المسابقة منافسة خاصة لاختبار دقتهم في الرميات

انعكست أصداء منافسات الـ"السوبر بول" الأمريكية على مشهد البطولة السعودية الدولية للجولف؛ إذ خاض اللاعبون في المسابقة منافسة خاصة لاختبار دقتهم في الرميات لـ90 و120 ياردة مرتدين زي الفرق المشاركة في نهائي كرة القدم الأمريكية.

وتفصيلاً، انقسم اللاعبون إلى فريقين، ضم الأول "كويكبا" المصنف الأول عالميًّا، و"بوليتر" الملقب بـ"ساعي البريد"، فيما ضم الثاني الثنائي الأمريكي جونسون وريد. وارتدى المشاركون قمصان الفريقَين المشاركَين في نهائي الـ"سوبر بول" كنساس سيتي وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

ونجح الفريق الأول في التفوق على الثنائي الأمريكي، وهو ما علق عليه بصدر رحب جونسون، وقال: "كان من الممتع ربط الجولف بكرة القدم الأمريكية. حركة الرياح أثرت بالتأكيد في فرص تفوقنا، لكنني ما زلت أعتقد أن رميتي الثانية بلغت الهدف.

وفي نهاية اليوم الثاني كان داستن جونسون في المقدمة، فيما تعادل فريقا كويكبا وبولتر.

وتستمر فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف مع تبقي 36 حفرة، ويستمر الفرنسي فيكتور بيريز في تحكم كامل بنتيجة 10 تحت المعدل، فيما يلاحقه الماليزي جفين قرين بمعدل تسعة تحت المعدل، والإيرلندي جرايمي مكداول بنتيجة ثمانية تحت المعدل في جولات من 64 و68.