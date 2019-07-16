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دعت إلى عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون

"الغذاء والدواء" للحجاج: تجنبوا الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح لضمان سلامة الغذاء أثناء الحج، في مقدمتها ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.



وقالت "الهيئة": يجب تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، كما يجب عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون .



وأضافت: يجب الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها والتأكد من تواريخ الصلاحية، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، مع عدم ترك الطعام مكشوفًا.