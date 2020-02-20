"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

رياح سطحية على 7 مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران)؛ فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.