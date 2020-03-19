الجمعية الخيرية بـ"عصلة" تربة تدشن مبادرة للتوعية من خطر "كورونا"

تحت عنوان "الجسد الواحد" واستهدفت القطاعات الحكومية وشرائح المجتمع

دشنت الجمعية الخيرية بمركز العصلة بتربة، مبادرة "الجسد الواحد" بهدف نشر الوعي للوقاية من فايروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع التنمية الاجتماعية بالمحافظة وفريق بصمة التطوعي النسائي.

وتأتي المبادرة من منطلق ديني ووطني واجتماعي وتضامناً مع كافة أجهزة الدولة، حيث انطلقت ليتم من خلالها توزيع الكثير من النشرات التوعوية ومواد التعقيم والنظافة.

وأوضح رئيس الجمعية الشيخ فايح بن سلطان البعاج لـ"سبق" أن هذه المبادرة تعتبر استمراراً لجهودهم في هذا الإطار واستكمالاً لدور الأعمال السابقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة هو توعية المجتمع والتكامل مع الجهات الحكومية في توصيل رسالتها.

وأضاف "البعاج" أن الجمعية تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للتقليل من فرص انتشار العدوى، مؤكداً بضرورة التزام الجميع بالتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص وأن التعاون يحقق أهداف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس "كورونا".