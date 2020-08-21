"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 90.78٪

الوزارة كشفت اليوم عن وصول حالات الشفاء إلى 277.067

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 90.78٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تخطي عدد المتعافين من كورونا في المملكة 277.067 حالة من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 305.186 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 1591 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد؛ فيما تم تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة.. وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 305186 حالة بينها 24539 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ علمًا بأن بينهم 1675 حالة حرجة.