الغارقة "أيونا" والافتراضي.. ينبع تُواعد مهرجان الغوص السياحي غدًا

تطلقه "هيئة السياحة" بفعاليات متنوعة.. 4 أيام من 5 عصرًا إلى 12 ليلًا

تطلق هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، مهرجان الغوص السياحي في الفترة من ١٤- ١٧ يونيو ٢٠١٩ بقصر المصمك في شرم ينبع، ويشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات.

وتشمل الفعاليات: مسرح البحر، والأمسيات الفنية، ومعارض متخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج "اكتشف الأعماق"، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "أيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق، بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية؛ حيث تبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، أن مهرجان الغوص السياحي، تهدف لجنة السياحة من خلاله، إلى تسويق ينبع كعاصمة للغوص، وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين والغواصات، والمساهمة في تسويق ينبع كوجهة سياحية، وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المحافظة، وتحقيق عوائد اقتصادية لمقدمي الخدمات السياحية، إضافة إلى التسويق لمراكز الغوص المعتمدة بالمحافظة، وتفعيل نمط السياحية الرياضية، وإيجاد ملتقى للمهتمين بالغوص في المحافظة.

وأكد محافظ ينبع أن مهرجان الغوص يُعد أول مهرجان يُعنى بالغوص بمحافظة ينبع عاصمة الغوص بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتوي على عدد من مناطق الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبية تتفرد بها مياه البحر الأحمر، وخصوصًا بينبع؛ مبينا أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به؛ إذ تُعد السياحة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030؛ وهو ما تشمله أهداف مهرجان الغوص السياحي.

يشار إلى أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة؛ حيث تتمتع باعتدال المناخ، وقد حباها الله بشواطئ رائعة ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة، وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر؛ لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص.

يُذكر أن هذا المهرجان بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.