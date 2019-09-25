بدء الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية بمجلس التعاون

"الصامل": تعزيز العمل الإسلامي المشترك ضرورة في ظل التحديات بالمنطقة

ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، اليوم؛ وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان، بحضور رؤساء الوفود بدول المجلس.

وقال "الصامل" في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: نشير إلى الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسيرة المجلس والتعاون البنّاء في تحقيق رسالته في كافة المجالات، لاسيما ما يتصل بالتعاون الإسلامي وخدمة المسلمين والإسهام في بناء مجتمع إسلامي مثالي ينتهج الاعتدال والوسطية في جميع شؤونه.

وأشاد بما حققه المجلس طيلة مسيرته من إنجازات وإسهامات أدت إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء الخليج، مشيراً إلى الدور الجيد الذي ساهم فيه المجلس في النهوض بالعمل الخليجي المشترك والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك بين دول المجلس في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة، مؤملاً أن تكون نتائج هذا الاجتماع ورقة عمل تحقق الأهداف التي ينشدها أصحاب المعالي الوزراء بالمجلس، وتنعكس على مخرجات العمل والتعاون فيما يحقق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي ويحقق الوحدة والتضامن ونشر الخير والحفاظ على المكتسبات والهوية الإسلامية التي يعتز بها أبناء الخليج.

ونقل "الصامل" للمشاركين في أعمال الاجتماع، سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد، كما شكر دولة عمان على حسن تنظيم الاجتماع والإعداد المتميز له.

وكان الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء قد ترأسه الشيخ أحمد سعود السيابي، أمين مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والذي بدوره رحب في مستهل الجلسة بالوفود المشاركة، وشكرهم على تلبية الدعوة.

وألقى الأمين العام المساعد السفير حمد بن راشد المري، كلمة رفع في مستهلها أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ89 لتوحيد المملكة، كما استعرض خلال الكلمة جهود أمانة مجلس التعاون في الدورة الحالية.

وبدأت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية وإنشاء صندوق وقفي، تعزيز دور العلماء الراسخين في العلم بالمجتمعات الخليجية، إلى جانب إعداد جدول أعمال الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس ومناقشة ما يستجد من أعمال.