سليمان الحبيب: مستمرون في تقديم الرعاية في مستشفياتنا وخدمة الزيارة المنزلية

أطلقنا برنامج الرعاية عن بعد "الحبيب لايف كير".. متاحة على مدار الساعة

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة، والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، عبر تقنية الفيديو، ويتوفر تطبيق "الحبيب كير لايف" على أجهزة "الأندرويد" و"الأيفون" ويمكن تحميله بسهولة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الجهود الحثيثة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب لتيسير وصول خدماتها للمستفيدين عبر الوسائل التقنية، وتقديم نموذج ريادي في مجال الرعاية الصحية، وكذلك للإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورنا "كوفيد- 19"؛ حيث تعزز الخدمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية.

وتتيح هذه الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الطبيب، من خلال تقنية الفيديو، والإجابة على استفساراتهم في كل التخصصات؛ مما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، ويجنبهم التواجد وسط التجمعات التي منعتها التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي للفيروس.

وتعتبر هذه الخدمة إحدى قنوات الوصول بشكل مستمر لخدمات المجموعة الطبية بالإضافة لخدمات برنامج الرعاية المنزلية على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في سياق مسؤولياتها تجاه المجتمع، شاركت بفعالية في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس "كرونا"، ونفذت العديد من البرامج؛ منها تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى عن بعد، وكذلك أطلقت حملة توعوية وفرت أهم المعلومات عن الفيروس، وأعراض الإصابة به، وسبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، واشتملت الحملة التي أسهمت في رفع وعي المتلقي، على مجموعات كبيرة من الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين والمقيمين بعدد من اللغات، وقد شارك فيها عدد من الأطباء من منسوبي المجموعة، وقد تم نشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما التزمت بكل التعليمات الحكومية الاحترازية التي أطلقتها كل الجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس.