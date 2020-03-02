شرطة الرياض: تعرُّض 3 أشخاص لإطلاق نار بـ"الدوادمي".. والجاني يسلِّم نفسه

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في صباح أمس باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغًا عن تعرُّض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) من الموقع بمركبة، قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

وأضاف: تم على الفور متابعة الجاني، وتضييق الخناق عليه؛ ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الرياض شرطة الرياض الدوادمي إطلاق نار

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 01:51 AM

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

شرطة الرياض: تعرُّض 3 أشخاص لإطلاق نار بـ"الدوادمي".. والجاني يسلِّم نفسه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في صباح أمس باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغًا عن تعرُّض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) من الموقع بمركبة، قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

وأضاف: تم على الفور متابعة الجاني، وتضييق الخناق عليه؛ ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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