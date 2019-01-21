الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم

شقيقه ناشد تواصل مَن يجده وقال: فقدناه قبل ثلاثة أيام أثناء أداء الطواف

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في مركز شرطة الحرم- بحثها عن زائر إمارتي يبلغ من العمر 17 عاماً قدِم مع أسرته لأداء العمرة وفُقد منذ ثلاثة ايام.

وتفصيلاً، قال شقيق المفقود: إن شقيقه يبلغ من العمر 17 عاماً ومن جنسية إماراتية، واسمه خالد حسن محمد الدرمكي، لون بشرته قمحي ومتوسط القامة وضعيف حليق الرأس قليل الكلام ويرتدي ثوباً أبيض قصير الكم، ويعاني مشاكل نفسية.

وتابع: "فقدناه قبل ثلاثة أيام أثناء أداء الطواف بالحرم وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ وراجعنا جميع المستشفيات ولم نعثر عليه".

وناشد من يعثر عليه أن يتواصل معهم على الرقم (00971504799986)، أو إبلاغ أقرب جهة أمنية.