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قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات

"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"

كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".