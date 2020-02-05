"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"

قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات

كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

الرياض جدة في أمان الله شغب الإثيوبيين

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 11:07 PM

قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات

"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

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الرياض جدة في أمان الله شغب الإثيوبيين

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