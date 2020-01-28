موضة "ألوان دهانات الجزيرة 2020".. استقبال السنة الجديدة بإبداعات فريدة

"همّة" لون العام على رأسها.. وتتضمن "حياة" و"تراث" و"رؤية" و"قمة"

مع دخول موسم الشتاء، وفي نهاية سنة وبداية أخرى، أطلقت شركة دهانات الجزيرة موضة ألوان مستوحاة من تجانس الطبيعة، وعمق الثقافة، وتفاصيل الحاضر.. وجميعها تندرج تحت أربع مجموعات، تحمل كل منها اسمًا، يعكس روحها، ويحكي قصة خاصة بها. وتحتوي المجموعة الواحدة على ستة ألوان، تتناغم وتتناسق فيما بينها بمجموع 24 لونًا.

وتُعرف "دهانات الجزيرة" بمواكبتها لكل ما هو جديد في عالم الألوان؛ ولهذا ابتكرت مجموعات الألوان الأربع؛ لتلبي مختلف الأذواق، بما يتماشى مع الهوية المحلية، وينسجم مع التوجهات العالمية. وتمت تسمية مجموعات الألوان بما يأتي: حياة، تراث، رؤية وقمة.

ويتضمن كل نوع منها ستة ألوان، تختلف في درجاتها وجمالياتها، لكن اللون الأساسي الذي تم اعتماده لونًا لعام 2020 هو "همّة"، وهو لون نقي، يبعث في النفس روح التجديد والانتعاش؛ وهو ما يجعله الخيار المثالي لخلق بداية مفعمة بالتفاؤل والحيوية. وتعود التسمية لهمّة المواطن السعودي العالية التي تطاول عنان السماء، ولما شهدته السعودية في السنوات الأخيرة من حراك ملموس على مختلف الأصعدة.

وأكد عبد الله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة، سعي الشركة إلى توفير الألوان الأكثر ملاءمة وإبداعًا، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.. لافتًا إلى أنها اشتُهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتزامها بالإبداع، من خلال التعاون مع أشهر المصممين وخبراء الألوان في العالم، إضافة إلى التزامها بالجودة العالية، والابتكار المتجدد، والتركيز على إيجاد الحلول الإنشائية.

وألوان المجموعة الأولى "حياة" مستوحاة من طبيعة بلدنا؛ لتضيف لحياتنا لمسات من الهدوء والسلام والإلهام؛ إذ إن لتأمل الطبيعة بأشجارها وجبالها وبحارها دورًا في راحة العين، وتهدئة النفس، بعيدًا عن الانشغال بعالم مزدحم بالتكنولوجيا.. وتندرج تحتها الألوان الآتية: إكليل الورد، جزيرة بالي، وحي الشرق، بريق الغابة، موج الحرير ودخاني. ويجسد اسم هذه المجموعة سعي السعودية لتحقيق جودة الحياة لكل من يعيش على أرضها.

وتمثل ألوان المجموعة الثانية "تراث" لمسة من ترحال الماضي إلى الحاضر؛ إذ إن للتراث بعراقته وأصالته عبقًا لا يفنى بتوالي السنين، ويعود بالإنسان للشعور بالحنين إلى الماضي وذكرياته، وهو مصدر إلهامنا، وأساس فخرنا، ويزخر بتنوع الألوان، وفقًا لتنوع طبيعة مناطق السعودية. وتضم هذه المجموعة المستوحاة من فن السدو العريق في السعودية ألوان: أحمر بهيج، خشب الصنوبر، شمع العسل، سدول الليل، غابة الجبل والكاري.

وتعزز ألوان المجموعة الثالثة "رؤية" مشاعر الإيمان والثقة والقوة والطموح لصنع مستقبل واعد ومتطور ومزدهر.. وتتضمن ألوان: مساء رمادي، ليالي فيينا، وسن، نسمة الربيع، بستان ورياح استوائية. والاسم مستلهم من رؤية السعودية 2030، والعزيمة الثابتة والصادقة لتحقيقها.

فيما ترمز ألوان المجموعة الرابعة "قمة" للروح الشبابية المفعمة بالطاقة والحماس والتجديد والبهجة، والساعية دائمًا لبلوغ القمة بإقدام وجرأة وهمة. وكلمة "قمة" تلخص الكثير في التعبير عن الآمال والطموحات بعيدة الحدود لمن هدفهم الوصول إلى القمة، ولا شيء غير القمة. وتشمل ألوانها: برتقالي كريمي، هدوء الطبيعة، زبرجدي فاتح، همة، كرز فاتح وفانيلا. وتأتي تسميتها مواكبة لاستلام السعودية رئاسة مجموعة العشرين، وعَقْد اجتماع القمة بالرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتسعى "دهانات الجزيرة" إلى ابتكار ألوان تنبع من ثقافتنا؛ لتكون أصيلة وذات معنى.. وتحرص على تقديم الحلول اللونية؛ لتلبي تطلعات العملاء داخل السعودية وخارجها، ومحاكاة رفيع أذواقهم.. وقد سبق أن أطلقت توقعاتها اللونية للعامَيْن الماضيَيْن 2018م و2019م.