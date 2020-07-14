"تداول" تعلن موعد إطلاق سوق للمشتقات المالية في السعودية

خطوة تطويرية تزوّد المستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

وقالت: يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية. حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.