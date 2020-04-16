"غوتيرس" لولي العهد: ممتنون للسعودية على إعلان دعمها الإنساني لليمن بـ500 مليون دولار

"محمد بن سلمان" أكد أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على استقرار المنطقة والعالم

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وفي التفاصيل، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدراً عالياً جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.



وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

وبدوره، أكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.