"التنمية الاجتماعية" بمكة ينظِّم اللقاء التنسيقي الأول للجمعيات الخيرية

لتبادل الخبرات والمنافع وتفعيل التكامل والتنسيق وسد جوانب النقص بينها

نظَّم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة "اللقاء التنسيقي الأول للجمعيات الخيرية" في إحدى القاعات الكبرى بالشرائع.

ويهدف اللقاء إلى التعارف وتبادل الخبرات والمنافع، والاطلاع على جهود الجمعيات، وتفعيل التكامل والتنسيق فيما بينهم، وأخيرًا سد جوانب النقص.

وفي بداية الحفل المعد بتلك المناسبة رحَّب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط بالحضور، تلاه كلمة تعريفية، ألقاها رئيس جمعية توفيق الأهلية الدكتور ساعد الجهني، تحدث فيها عن توزيع نطاق الخدمات بين الجمعيات داخل مكة، وعرض رابط المواءمة الذي تم تعميمه بخصوص استكمال البيانات للجمعيات.

وفي الختام تم تكريم الجهات المنظمة والمشاركة في الملتقى.