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تعقيبًا على عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية للشبكة

الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أولى الدول في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف

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صنّفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية، مشيدةً بجهودها في فتح النطاق العريض ونشر خدماته.



جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الإلكتروني؛ تعقيبًا على اتفاقية أشرفت على إبرامها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.



وكشف تقرير المنظمة الدولية عن أن المملكة تعدّ من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات) وجميع الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، عذيب) لفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها؛ مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.



وأشاد التقرير بنموذج العمل الذي تم تبنّيه لقيادة المناقشات الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لإنجاح أكثر من 10 اتفاقيات ثنائية تضم مالكي البنية التحتية ومقدمي الخدمات.



وشدّد على أهمية التنظيمات التي أصدرتها الهيئة في هذا المجال لضمان تفعيل الاتفاقية؛ ومنها "قواعد وإرشادات تقديم خدمات البيع بالجملة باستخدام شبكة الألياف البصرية" التي اعتمدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في نوفمبر الماضي.



وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، يوم الأحد الماضي؛ اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورؤساء مجالس شركات الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات.