"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".