"جوجل" تخسر الاستئناف في قضية تُكبِّدها غرامة بـ2.8 مليار دولار

فرضها الاتحاد الأوروبي عليها لإساءتها استغلال الهيمنة على محركات البحث

خسرت شركة جوجل استئنافًا اليوم الأربعاء ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث؛ ما يعد فوزًا كبيرًا تُسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا حول الاحتكار.

وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017، ولكن يمكن لجوجل الطعن في الحكم مجددًا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية؛ للبت في الدعوى، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن حكم اليوم يوجِّه رسالة واضحة، مفادها أن سلوك "جوجل" كان غير قانوني، وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق.

وتركز القضية على خدمة التسوق لدى جوجل، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليًا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.