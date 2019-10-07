"العساف" يستقبل عدداً من السفراء المعيّنين لدى المملكة

تسلّم نسخة من أوراق اعتمادهم تمهيداً لتقديمها إلى خادم الحرمين

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من: سفير جمهورية النيجر المعين لدى المملكة أبو بكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية كوستاريكا المعين لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، وسفير جمهورية سنغافورة المعين لدى المملكة وونغ تشاو مينغ، وسفيرة جمهورية سلوفينيا المعينة لدى المملكة ماتيا بريفولشيك.

وتسلم الدكتور "العساف" خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كما رحب بالسفراء المعينين، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزارة الخارجية الرياض

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07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 05:36 PM

تسلّم نسخة من أوراق اعتمادهم تمهيداً لتقديمها إلى خادم الحرمين

"العساف" يستقبل عدداً من السفراء المعيّنين لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من: سفير جمهورية النيجر المعين لدى المملكة أبو بكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية كوستاريكا المعين لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، وسفير جمهورية سنغافورة المعين لدى المملكة وونغ تشاو مينغ، وسفيرة جمهورية سلوفينيا المعينة لدى المملكة ماتيا بريفولشيك.

وتسلم الدكتور "العساف" خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كما رحب بالسفراء المعينين، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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