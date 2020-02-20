"شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف

قامت بإضافته لسِجِل الأسرة بعلم زوجها وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.