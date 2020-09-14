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"أبانمي": عبارة عن عدة غرف كل غرفة فيها تجربة حسية وبصرية مختلفة

مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً

يستقبل أول متحف للسعادة في السعودية مئات الزوار يوميًا، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة أفراد، وتستمر رحلة السعادة 45 دقيقة بواقع خمس دقائق لكل تجربة.



وفِي التفاصيل، يضم متحف السعادة بالعاصمة الرياض، والذي استغرق عامين لتنفيذه، ويقوم عليه شباب وفتيات سعوديون، 10 وحدات لكل وحدة أسلوب مختلف لجلب السعادة وكسر روتين الترفيه المعتاد، ورفع نسبة هرمون الدوبامين والسيروتونين.



وقالت مديرة متحف السعادة الجوهرة أبانمي لقناة "العربية": "يبلغ عدد الزوار يوميًا 360 شخصاً تقريبا، وفِي إجازة نهاية الأسبوع يصل العدد إلى 400 شخص".



وأضافت: "المتحف عبارة عن عدة غرف، وكل غرفة فيها تجربة حسية وبصرية مختلفة، ونطمح في المتحف لرفع هرمون السعادة لدى الزائرين بالعناصر الخيالية الموجودة من خلال الألوان والموسيقى، وبرائحة مختلفة في كل