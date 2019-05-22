ترقية "مسفر القثامي" إلى رتبة عميد بشرطة الطائف

يتلقى العميد مسفر بن عبدالله الدهاسي القثامي، التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميـد" في شرطة محافظة الطائف.

وعبّر العميد "الدهاسي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.