المتحدث باسم الحكومة اليمنية: إطلاق مليشيا الحوثي النار على موكب "كاميرت" تطور خطير

منعته من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية

أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن إطلاق مليشيا الحوثي النار على موكب الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت ومنعه من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية يعد تطوراً خطيراً.

وكانت مصادر يمنية كشفت اليوم أن مليشيا الحوثي اعترضت طريق الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت ومنعته من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية؛ لإبطال مساعي السلام في اليمن، وللتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر صفحته على "تويتر": إن المليشيا الحوثية منعت اليوم الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت من التوجه لاجتماع مشترك مع وفد الحكومة الشرعية.

ووصف "الإرياني" هذا التطور بالخطير، وأن المليشيا مستمرة في وضع العقبات أمام جهود الأمم المتحدة، وهو ما يهدد بنسف مسار السلام المرتكز على اتفاقية السويد والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي في اللجنة العسكرية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة إن الجنرال الهولندي باتريك وطاقمه تم اعتراضهم في أول نقطة للحوثيين داخل المدينة، بعد رفضهم فتح الطريق أمامه للذهاب إلى لقاء الفريق الحكومي.

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بعد منع موكبه من الاجتماع بوفد الحكومة

الحوثيون يطلقون النار على رئيس لجنة المراقبين في الحديدة

ذكرت قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت النار على موكب رئيس لجنة المراقبين الأممية في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، أثناء مروره في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، خلال عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وكانت مليشيا الحوثي قد منعت "كاميرت" في وقت سابق اليوم من الانتقال من مقر إقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.

وأفاد مصدر حكومي في اللجنة العسكرية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، بأن "كاميرت" وطاقمه جرى اعتراضهم في أول نقطة للحوثيين داخل المدينة، بعد رفضهم فتح الطريق أمامه للذهاب إلى لقاء الفريق الحكومي.