أسواق العثيم تطلق خدمة بيع قسيمة بطاقة زكاة الفطر عبر "اكتساب"

شراؤها إلكترونياً وحفظها بالتطبيق وتسليمها للمستفيد لاحقاً أو إرسالها له مباشرة

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم خدمة بيع قسائم "بطاقات" زكاة الفطر عبر موقع وتطبيق "اكتساب" الرقمي الخاص بها، بثلاث فئات 1 صاع و5 صاع و10 صاع وبما يعادل 20 و100 و200 ريال، وتعادل رصيداً مسبق الدفع لصرف المستفيد زكاة الفطر من أي فرع لفروع أسواق عبدالله العثيم بالمملكة

وتم تقدير الصاع الواحد من الأرز بـ 20 ريالاً، وهو مكيال الزكاة الشرعي عن الشخص الواحد، حيث يقوم المشتري (المزكي) بشراء البطاقة إلكترونياً عبر التطبيق والموقع الإلكتروني لاكتساب، وحفظها في محفظته بالتطبيق وتسليمها للمستفيد لاحقاً أو إرسالها للمستفيد مباشرة، وذلك قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، سواء فرد كان أو جمعية خيرية، وبطريقة مجازة شرعا بحسب فتوى الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بأن تسلم المستفيد للبطاقة يعتبر تسلماً لمحتواها وتبرأ ذمة المزكي بذلك.

وبإمكان العملاء المستفيدين من الزكاة استلام محتوى البطاقة من الأرز من أي فرع من فروع أسواق عبدالله العثيم بالمملكة، وبأجود أنواع الأرز، ومختلف الأصناف بحسب رغبة المستفيد، ويتاح لهم ذلك حتى نهاية شهر شوال 1442 هـ.

من جانبه أوضح عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأسواق عبدالله العثيم أن الشركة أعلنت عن بدء البيع عبر المتجر الإلكتروني للتطبيق ابتداء من الـ22 من رمضان، حتى منتصف ليلة العيد لعام 1442هـ، وأضافت بيانات 6 جمعيات خيرية، بإمكان العميل (المزكي) إضافتهم للمحفظة كمستفيدين وتسليمهم بطاقات الزكاة، وهم بدورهم يقومون بتسليمها لمستحقيها، كما يستطيع المزكي إرسال البطاقات للمستفيدين مباشرة، وأن الشراء من المتجر متاح لكل العملاء دون التقيد بوجود عضوية اكتساب.

وأضاف "العثيم" أن بيع بطاقات زكاة الفطر عبر تطبيق "اكتساب" الرقمي والموقع الإلكتروني جاء للتيسير على المزكي وضمان وصول الزكاة لمستحقيها، والتزاماً من أسواق عبدالله العثيم بالإجراءات الوقائية و التباعد الاجتماعي ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من المخالطة للحد من انتشار عدوى كورونا (كوفيد - 19)، تماشياً مع توجيهات الجهات الحكومية في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة والاهتمام والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.