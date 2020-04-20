دراسة: أجسام العرب يمكنها مقاومة "كورونا" أفضل من الآسيويين والأوروبيين

يملكون "جينًا" مختلفًا

أكد بحث، نشرت جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن جزءًا منه، أن عرب الشرق الأوسط يمتلكون "جينًا" متعددًا في أشكال النوكليوتايد المنفرد، يختلف عن مواطني شرق آسيا وأوروبا، ويمكِّن أجسامهم من مقاومة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية رمزي فودة في بيان، نُشر على صفحة الجمعية في موقع "فيسبوك": "إن كورونا برد وسلام على عرب الشرق الأوسط".

واستند في حديثه إلى البحث قيد الدراسة الذي تجريه الجمعية بإشراف كل من الباحثَيْن وليد الزيود، وحازم حداد، وفريقهما، الذي تم تقديمه كجزء من بحث لصندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الأردنية.

وأضاف فودة: الخلية الرئوية لدى عرب الشرق الأوسط تمتلك “ACЕ 2” أقل بنسبة 1 إلى 1000 بالنسبة لمجتمعات شرق آسيا وأوروبا، حسب النتائج. أي إن الفيروس يعتمد على مستقبلات موجودة على سطح الخلية الرئوية “ACE 2”.



