لأول مرة "شهر الذروة " يشهد عزوف 600 ألف سعودي عن السفر للخارج

شهد شهر يونيو 2019 وهو شهر ذروة السفر في المملكة لأول مرة انخفاضًا في أعداد السعوديين والمتجهين للسياحة الخارجية في النصف الأول من العام الحالي 2019م منذ 8 سنوات.



وكشف مركز ماس للمعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إحصائية عن انخفاض إجمالي الرحلات السياحية خلال 6 أشهر الماضية يناير -يونيو 2019م) إلى 10.2 مليون رحلة سياحية مقارنة بـ 10.8 مليون رحلة للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض تصل إلى 5.0 في المائة بواقع 600 الف رحلة (مسافر).



وانخفض إجمالي الليالي السياحية من 158.2 مليون ليلة في فترة النصف الأول من العام الماضي إلى 149.9 مليون لليلة للفترة نفسها من هذا العام بانخفاض 5.2 في المائة.



وفيما يتعلق بالإنفاق السياحي على الرحلات المغادرة فقد انخفض من 35.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 34.7 مليار ريال للفترة ذاتها من هذا العام بانخفاض نسبته 2.8 في المائة.



يذكر أن مؤشرات السفر والسياحة في المملكة الحركة السياحية المحلية خلال شهري يناير وفبراير 2019م والصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، بينت أن إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018م وصل إلى 42.7 مليون رحلة سياحية. بينما وصل إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال العام الفائت 15.3 مليون رحلة سياحية.