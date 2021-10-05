"المدني" ينبه لتوقعات مطرية على 4 محافظات بالرياض ويناشد الحيطة

تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وتبدأ من اليوم وتستمر إلى الغد

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني عبر رسالة نصية ثبتها على الهواتف المحمولة، للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء مختلفة من منطقة الرياض.

وشمّلت توقعات حدوث الأمطار كل من محافظة (حوطة بني تميم, ليلى, وادي الدواسر, السليل)، حيث أهاب الدفاع المدني بالجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.