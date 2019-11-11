جمعية "علوم العمران" تُقرر تشكيل مجلس لإدارة فرعها بمكة المكرمة

تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل داعمة لأنشطتها على مستوى المملكة

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور سعود غازي بن سعيد العباسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة فرع مكة المكرمة، بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بشهر ذي القعدة من عام 1440.

وتم تشكيل لجان وشعب وفِرَق عمل تكون منبثقة من الجمعية وداعمة لأنشطتها، على مستوى المملكة؛ لتكون قاعدة تنطلق منها الجمعية لطرح اهتماماتها والقيام بدورها المجتمعي.

وتَقرر إعادة هيكلة فرع الجمعية بمكة المكرمة وتشكيل مجلسه الجديد برئاسة المهندس عمر بن عبدالله قاضي، وعضوية كلٍّ من: المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي، والمهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا، والمهندس محمد بن برهان سيف الدين، والمهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، والمهندس معاذ بن مجدي محمد حريري، والدكتور عاطف بن علي ملا، والدكتور وديع بن علي حسين البرقاوي، والدكتور وجدي صدقة أحمد قطان، والمهندس جلال بن عبدالجليل صالح كعكي، والمهندس شرف بن صدیق القرشي.