مطار جدة يكمل استعداداته كافة لاستئناف الرحلات الداخلية غدًا الأحد

"الذيب": سيُمنع من السفر مَن لا يلتزم بلبس الكمامة

أوضح تركي بن معلوي الذيب، المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن المطار سيستأنف غدًا الأحد التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية من الصالة الجديدة رقم ١، وذلك وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال: "شملت الإجراءات فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أجهزة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية، وعلى مقاعد الانتظار؛ وذلك للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين، ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة".

وتتضمن تلك الإجراءات جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد، بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قِبل مسافري كل رحلة.

فيما سيتم خلال هذه الفترة إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين، مع الالتزام بلبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة؛ إذ سيُمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة.

كما جرى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات، وتوزيعهم بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.

وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة؛ إذ سيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب، وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين. كما سيتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة.

وفي إطار ضمان استمرار الإجراءات الاحترازية للحماية من تفشي فيروس "كورونا" تعمل إدارة المطار على جاهزية مرافق المطار، وتوفير الصحة الوقائية على مدار الساعة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المطار.