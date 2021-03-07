الندوة العالمية تضع حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في نيجيريا

المسؤولون والأهالي ثمّنوا عطاء المملكة حكومة وشعبًا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في منطقة النيجرستيت، في نيجيريا، الذي يبعد عن العاصمة أبوجا 200 كم.



وقال مدير مكتب الندوة: إن المستوصف يخدم أكثر من ألفَيْ نسمة في هذه المنطقة الفقيرة الكثيفة بالسكان، الذين يعانون من مشكلات صحية، لصعوبة الحياة وقلّة الموارد والثقافة المعيشية المتردّية؛ حيث كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية الأساسية.



وأضاف أن الأهالي والمسؤولين في نيجيريا يثمنون العطاء السخي للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، الذي أثمر عن هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية لسكان المنطقة في مجال الرعاية الصحية المناسبة.



وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية بالعديد من الدول الأفريقية والمناطق الفقيرة؛ فتقيم المستشفيات والمستوصفات الطبية وتسير القوافل الطبية الجراحية التي تقدم الخدمات الصحية والعلاج المجاني لآلاف المرضى والمصابين.