تونس تسجّل حالتَي إصابة جديدتيْن بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1037

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1037 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل هذه الإصابات إثر إجراء 1916 تحليلاً مخبرياً، مشيرة إلى تسجيل 807 حالات تعافٍ مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة، ومعلنة عن 185 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات الصحية التونسية.