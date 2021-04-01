الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة جديدة و917 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 30,277,908 والوفيات 549,098 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 64,149 إصابة مؤكدة و917 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,277,908، فيما بلغ عدد الوفيات 549,098.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 09:48 PM

إجمالي الإصابات بلغ 30,277,908 والوفيات 549,098 شخصاً

الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة جديدة و917 حالة وفاة بـ كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 64,149 إصابة مؤكدة و917 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,277,908، فيما بلغ عدد الوفيات 549,098.

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