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قال: "الحضارة الإنسانية" لم يسبق أنْ واجهت مثل هذا الوباء

"مادورو": "كورونا" سلاح بيولوجي موجه ضد الصين!

يعتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن فيروس كورونا الجديد قد يكون اختُرع كسلاح بيولوجي ضد الصين.



ونقلت وزارة الخارجية الفنزويلية عن مادورو قوله، أمس الجمعة: "تم إجراء تحليلات في العالم تُظهر أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلالة تم اختراعها لأغراض الحرب البيولوجية ضد الصين".



وأضاف، بحسب روسيا اليوم: "هناك الكثير مما يشير إلى حقيقة ذلك الأمر، ويجب أن نصرّح بذلك، وندقّ ناقوس الخطر من أجل منع استخدام فيروس كورونا كسلاح ضد الصين وشعوب العالم"، لافتًا إلى أن "الحضارة الإنسانية" لم يسبق أن واجهت مثل هذا المرض.



وتم تسجيل فيروس كورونا الجديد في نهاية ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، وهي أكثر مدن وسط الصين كثافة سكانية؛ حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.



وأسفر المرض عن وفاة نحو 2800 شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 ألفًا، وانتشر الفيروس إلى أكثر من 50 دولة في العالم.