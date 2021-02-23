24 متسابقًا يمثلون 12 فريقًا عالميًا في "فورمولا إي" على حلبة الدرعية

المنافسات تقام "ليلًا" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية "LED"

تستضيف المملكة سباقات "فورمولا إي" يومي 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، والذي سيشهد إقامة منافساته "ليلًا" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية "LED" ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية، والذي تنظمه وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة يمثلون 12 فريقاً، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

ويشارك في السباق العديد من الفرق العالمية التي تضم أبرز السائقين الذي يسعون للظفر بالمراكز الأولى, حيث أكد فريق "أودي سبورت آبت شيفلر" الألماني أن بطل سباق "فورمولا إي" للعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه سيقود فريقهم في النسخة السابعة التي تحتضن المملكة أحد مراحلها، حيث كان قد أكمل 69 سباقًا وحصل على 796 نقطة و32 رحلة على المنصة تضمنت فوزه بالسباق "10" مرات خلال تاريخ مشاركاته السابقة، التي امتدت لستة مواسم.

واختار فريق بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت السائق المبتدئ جايك دنيس ليكون شريكًا لماكسيميليان غانثر في النسخة السابعة من السباق، بعد أن أظهر تناغمًا كبيرًا في جلسات الاختيار .

ولفت "دينيس" الانتباه في عالم رياضة السيارات حينما حقق أفضل نتيجة لـ"أستون مارتن" في بطولة DTM عام 2019. أمّا غانثر فأصبح أصغر فائز بسباق فورمولا بمشاركته الثالثة فقط عندما رفع اللقب بمدينة سانتياغو التشيلية.

وأعلن فريق إينيفيجن فيرجين ريسينغ البريطاني أن نيك كاسيدي، سيدخل منافسات الموسم السابع إلى جانب روبن فراينز.

وكان "كاسيدي" قد توج ببطولة التاج الثلاثي لرياضة السيارات في بلاده، بعمر 25 عامًا فقط. ويعتبر واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في رياضة السيارات، حيث حاز على لقب "سوبر جي تي" الياباني وفورمولا 3 وسوبر فورمولا.

واعتمد فريق دراغون بينسكه أوتوسبورت الأمريكي على الثنائي سيرجيو كامارا ونيكو مولر في منافسات المرحلة المقبلة من السباق الذي تحتضنه الدرعية.

ويتواجد البرازيلي سيرجيو سيت كامارا المعروف بقيادة سيارات السباق ذات المقعد الواحد مع الفريق في الموسم الجاري 2021/2020، بعد أداء مميز في اختبار مراكش للمبتدئين وبعد قيادته البديلة في نهاية السباقات الستة في برلين, فيما قام نيكو مولر، بأول قيادة بدوام كامل في سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل في موسم 2020/2019، حيث يستمر السويسري مع دراغون بينسكه أوتوسبورت للمشاركة الأولى بالإسم الجديد.

وسيشارك السائق الخبير فيليس على رأس فريق دي أس تشيتاه, بعد فوزه بلقب السائقين والفرق في نهاية الموسم السادس الرائع، حيث يسعى الفريق إلى إثبات قوته مجددًا في فورمولا إي بالنسخة الحالية، ويأتي ذلك مع عودة أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى جانب جان- إريك فيرجن.

ويعد أنطونيو فيليكس دا كوستا، واحدًا من أكثر سائقي فورمولا إي إي خبرة، لا سيما أنه أكمل ستة مواسم من سيارات السباقات ذات المقعد الواحد الكهربائية بالكامل.

وعلى الرغم من أنه لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه الأوّل في بوينس آيرس في موسم 2015/2014، إلّا أنه فاز في الجولة الافتتاحية لموسم 2019 / 2018 التي احتضنتها المملكة, فيما صنع جان إيريك فيرجني التاريخ بعد أن أصبح أول بطل متتالي في فورمولا إي، حيث حاز على اللقب في 2018/2017 و2019/2018.

وأكد فريق ماهيندرا راسينغ التوقيع مع ألكسندر سيمز لهذا الموسم، وذلك بعد أن كان قد أعلن مغادرة جيروم دامبروسيو.

وكان البريطاني، البالغ من العمر 32 عامًا، قد تواجد في سباقات فورمولا إي إي منذ عام 2014، حيث بدأ كسائق اختبار واحتياطي، ليحصل بعدها على مقعد سباق للموسم الخامس مع بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت, إذ تميز في الموسم السادس، خلال فورمولا إي الدرعية 2019، مع تسجيله ثنائية مميزة "المركز الأول وفوزه الأول في فورمولا إي بالجولة الثانية من السباق".

فيما عاد زميله الجديد ألكس لين البالغ من العمر 27 عامًا، إلى منافسات الفورمولا إي في النصف الثاني من موسم 2020/2019 في برلين، ليشغل المقعد الشاغر في ماهيندرا ريسينغ, وأذهل الجميع بسرعته ونقاطه، كما أنه يتمتّع بخبرة كبيرة في فورمولا إي إي، مع إحرازه أفضل نتيجة له بحلوله خامساً في حلبة مطار تمبلهوف في وقت سابق من هذا العام.

وتتواجد مرسيدس-بنز إي كيو في منافسات السباق على حلبة الدرعية بفريق لم تتغير ملامحه، حيث يتعاون ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز مجددًا لإحراز السهم الفضي, إذ سبق أن صعدا إلى منصة التتويج في الموسم الافتتاحي في الدرعية، وتفوّقا على باقي الفرق في الجولة 11، قبل أن يحققا المركز الثالث في الترتيب العام من النسخة الماضية.

وسيشارك فاندورن، في منافسات السباق للمرة الثالثة، متسلحًا بـ 24 جائزة في بطولة السيارات الكهربائية، فضلًا عن فوزه في نهائي برلين، بالإضافة إلى إحرازه موقعين من Julius Baer Pole, أما دي فريز فقد ظهر للمرّة الأولى في الموسم السادس، ودخل "فورمولا إي" إي كبطل في (فورمولا 2)، منهيًا العام كأفضل لاعب مبتدئ في المركز الـ11، أما صعوده الأول على منصة التتويج فقد جاء في الجولة 11 من النسخة الماضية.

ويشارك كذلك فريق نيو 33 بالمتسابق توم بلونكفيست إضافة إلى أوليفر تيرفي الذي تم الإعلان عن مشاركته في بطولة العالم 2021/2020 .

وكان الحضور الأول لتوم بموسم 2015/2014 في لندن، ومنذ ذلك الحين أصبح عضوًا دائمًا في تشكيلة فريق نيو 33 لفورمولا إي. ويعود في موسم 2021/2020 ليتطلّع إلى قيادة سيارة من "نيو" التي تحتوي على مجموعة نقل حركة جديدة تمامًا.

وكان توم بلونكفيست قد شارك في سباقات (جاغوار ريسينغ) للجولتين 10 و11 في الموسم السادس ولفت انتباه فريق نيو 33 في فورمولا إي إي بأدائه الرائع.

واحتفظ فريق نيسان إي دامس بتشكيلة سائقيه للموسم الثالث على التوالي، بتواجد الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند مجددًا للعلامة اليابانية.

وحقق بويمي الفوز في ست مباريات متتالية في تصفيات Super Pole في الموسم السادس، مع إحرازه أفضل نتيجة في المركز الثاني ببرلين، حين أنهى السباق بفارق ثلاث نقاط فقط عن ستوفيل فاندورن، صاحب المركز الثاني "متسابق فريق مرسيدس بنز إي كيو"، ليحتّل خلالها المركز الرابع في ترتيب السائقين, فيما يُعد رولاند أحد السائقين الأكثر خبرة ونجاحًا في تاريخ البطولة حيث حقق أكبر عدد انتصارات منذ انطلاق البطولة عام 2014.

بدوره، سينضم سام بيرد الفائز بعدة سباقات خلال مواسم بطولة "فورمولا إي" الماضية، إلى فريق باناسونيك جاغوار ريسينغ في الموسم السابع بعد مغادرته فريق إينفيجين فيرجين ريسينغ في نهاية الموسم.

ويعدّ السائق البالغ من العمر 33 عامًا من بين نخبة مميزة من السائقين الذين شاركوا في جميع سباقات فورمولا إي منذ بدايتها عام 2014. ويملك في سجله 9 انتصارات، من بينها تشمل الجولة الأولى من سباق فومرولا إي الدرعية في موسم 2018/ 2019، بالإضافة إلى 18 منصة، وخمس مراكز أولية وخمس لفات أسرع, بينما يتطلع المتسابق النيوزيلندي ميتش إيفانز يتطلع لإكمال أدائه القوي الذي أظهره خلال الموسم السادس من بطولة فورمولا إي.



ويتواجد باسكال وزميله يرلين على رأس فريق (تاغ هوير بورش الألمانية)، حيث سينضم المتسابق البالغ من العمر 25 عامًا إلى أندريه لوتيرير في الموسم السابع من السباق الدولي الكبير.

وشارك ويرلين في 17 سباقًا في فورمولا إي حتى اللحظة، كما كان قد توج بالمركز الأول في مشاركته الأولى قبل عدة مواسم، واحتل المركز الثاني في سباق (سانتياغو إي-بريكس).

وينضم نورمان ناتو إلى إدواردو مورتارا في فريق روكيت فنتوري ريسينغ في الموسم السابع لعام 2021/2020، إذ احتل مؤخرًا المركز الثالث في بطولة لومان الأوروبية ،2018 وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2020/2019، وحصل على المركز الثاني في سباق لو مان 24 ساعة المرموق.