تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع، يستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.