"برنت" قرابة 34 دولار.. أسعار النفط تنخفض 0.85 %

سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي 27.91 دولار

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.29 سنت، ما نسبته 0.85 في المئة؛ ليصل سعره إلى 33.82 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.52 في المئة؛ ما يعادل 0.43 سنت؛ ليصل إلى 27.91 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 10:52 AM

سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي 27.91 دولار

"برنت" قرابة 34 دولار.. أسعار النفط تنخفض 0.85 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.29 سنت، ما نسبته 0.85 في المئة؛ ليصل سعره إلى 33.82 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.52 في المئة؛ ما يعادل 0.43 سنت؛ ليصل إلى 27.91 دولار أمريكي.

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