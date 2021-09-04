"تعليم الأفلاج" يقدم 980 عملية دعم فني للمجتمع التعليمي

أطلقت خدمة على مدار الساعة لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

قدمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم تقنية المعلومات الأسبوع الماضي 980 عملية دعم فني للمجتمع التعليمي في المحافظة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أطلقت مطلع الأسبوع المنصرم خدمة على مدار الساعة، لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور التقنية والفنية "عن بعد"، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتقني لهم، نجح خلالها قسم تقنية المعلومات برئاسة الدكتور فهد آل دحيم في تقديم 980 عملية دعم فني للميدان التعليمي.

وأعلنت مدارس المحافظة استعدادها لتقديم الدعم الفني لكل طالب وطالبة، عبر وسائل التواصل بها، وتوضيح إرشادات الدخول على منصة "روضتي" أو "مدرستي"، والإجابة عن الاستفسار وطرح الحلول التي قد تواجه المجتمع التعليمي في عملية الدخول على المنصة أو التيمز وغيرها من الاستفسارات التعليمية الأخرى.