وزير "الإسلامية" يعلّق على كلام "الذهبي" في حب الرسول للأرض: قاتل الله الإخوان المارقين

قال: هم وفصيلهم الإرهابي يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه

استشهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بكلام الإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه "السير" الذي ذكر فيه: "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه"، مبيناً أن جماعة الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن فقط حفنة من تراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

واستهل الوزير "آل الشيخ" التعليق بقوله: "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيه".

وأضاف الوزير "آل الشيخ": "الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".

واشتهر حساب الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على منصة "تويتر" بعشرات التغريدات التي اتسمت بالقوة والوضوح والصراحة في مواجهة الجماعات المنحرفة والمصنفة بالإرهاب دولياً كجماعة الإخوان المسلمين وفصيلهم من السرورية ونظيراتها، كما تحظى تغريدات الوزير "آل الشيخ" بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.