‪"تعليم العرضيات" يطلق مبادرة لتشجيع الطلاب على حوار المسؤولين بالمحافظة

"السهيمي" لـ "سبق": ترشيح 3 طلاب من كل ثانوية لتمثيل زملائهم في هذا اللقاء

أطلق ‪"تعليم العرضيات" مبادرة لتشجيع الطلاب على حوار المسؤولين بالمحافظة وذلك لتشجيع الطلاب على الحوار والتعبير عن الرأي وبناء الثقة لدى الطالب، حيث تم ترشيح 3 طلاب من كل ثانوية بقطاع العرضية الشمالية بمجموع 21 طالبًا لتمثيل زملائهم في هذا اللقاء.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء مع مجموعة من طلاب مكتب التعليم بالعرضية الشمالية يرافقهم مدير المكتب.

وتمحور اللقاء حول رؤية الشباب في تحقيق متطلبات المحافظة وحول فرع جامعة أم القرى للبنين، وموضوع افتتاح مركز للمركز الوطني للقياس والتقويم لاختبارات القدرات لطلاب المدارس للتقدم على الجامعات.

وقاموا الطلاب بجولة داخل أقسام المحافظة برفقة المحافظ واطلعوا على آلية العمل في كل قسم وأجاب المحافظ عن جميع الاستفسارات التي قُدّمت له.

وقال لـ "سبق" مدير مكتب العرضية الشمالية علي بن سلطان السهيمي، إن هذه المبادرة إحدى مبادرات المكتب لتشجيع الطلاب على الحوار والتعبير عن الرأي وبناء الثقة لدى الطالب، حيث تم ترشيح 3 طلاب من كل ثانوية بقطاع العرضية الشمالية بمجموع 21 طالبًا لتمثيل زملائهم في هذا اللقاء.

وأضاف السهيمي، أن اللقاء كان في مقر المحافظة خروجًا عن الجو التعليمي قليلاً، مبديًا سعادته بتألق الطلاب في حوارهم الهادف مع المسؤول ، والذي استمر نحو الساعتين يطرحون همومهم وطموحاتهم المستقبلية.

وشكر السهيمي ، محافظ العرضيات وأعضاء المجلس المحلي على إتاحة الفرصة لأبنائهم الطلاب في هذا اللقاء، حيث تم إجابة الطلاب عن جميع الاستفسارات حول المشروعات المتعثرة والمشروعات المستقبلية ومدى إنشاء أندية شبابية ورياضية وكذلك موعد الانطلاقة الفعلية للجامعة الذي سيكون العام القادم بإذن الله.