"الراجحي" يعتمد ترشيح أعضاء لجنة "تراحم" لرعاية السجناء بنجران

تضمّنت عددًا من ممثلي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" م. أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً باعتماد اعضاء لجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران.

جاء ذلك بناءً على برقية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بشأن ترشيح عدد من الأسماء لعضوية لجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران.

وأكد رئيس لجنة تراحم بمنطقة نجران الدكتور حسين بن عايض آل حمد أن عناية أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بترشيح الأعضاء، ومتابعته للجنة، كان له أثره الأكبر والأبرز في النهوض بما تقدّمه من برامج ومبادرات تنموية تُسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، والمساهمة في تقديم وتنظيم البرامج والدورات الإصلاحية للنزلاء والمفرج عنهم.

وأفاد "آل حمد" أن لجنة "تراحم نجران" تضمنت عددًا من ممثلي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، معبرًا عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة، سائلاً المولى أن يكونوا عند حسن ظن أمير المنطقة لخدمة هذه الفئة.