حالة نادرة .. اكتشاف رحمين لمريضة ستينية واستخراج ورم بطول 13 سم

استئصال الرحم المتضخم والتأكد من عدم وجود أي خلايا سرطانية

في حالة تعد من الحالات نادرة الحدوث حيث قام أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من اكتشاف وجود رحمين منفصلين داخل تجويف الحوض لدى مريضة في العقد السادس من العمر.

وفي التفاصيل؛ قال الطبيب المعالج مدير صحة جازان استشاري نساء وتوليد الدكتور عبد الله نجمي إن المريضة كانت تعاني بعض الآلام في منطقة البطن والحوض وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة يتضمنها إجراء منظار تشخيصي تبين وجود ورم ليفي ضاغط على الرحم.

كما تم تحديد نوع الورم ودرجة ارتباطه بالرحم، حيث تبيّن أثناء الفحص وجود رحمين منفصلين الأول ملاصق للجدار الأمامي للبطن والآخر متضخم بشكل كبير يوجد بشكل عميق داخل تجويف الحوض ويعد هذا الاكتشاف من النادر حدوثه لدى السيدات بهذا العمر، الأمر الذي استدعى القيام بالتدخل الجراحي.

وأضاف "النجمي" أنه جرى تجهيز الحالة وإدخالها لغرفة العمليات بالتعاون مع الفريق الطبي المكون من منسوبي النساء والولادة والعمليات والتخدير والتمريض، وعبر الفتح الجراحي تم استئصال الرحم المتضخم، والتأكد من عدم وجود أي خلايا سرطانية مع تنظيف كامل المنطقة المحيطة بالورم وقد أظهرت النتائج المخبرية وجود ورم ليفي بجدار الرحم حيث بلغ طوله 13 سم والذي كان سببًا بفضل الله في إنهاء معاناة المريضة من الآلام الناتجة بسبب هذا الورم.