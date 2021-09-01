"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه

ضمن تغريدات توعوية تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.

وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".

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01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 02:39 PM

ضمن تغريدات توعوية تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء

"المستحضر الجنيس".. "الغذاء والدواء": هذا هو معناه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الجنيس يُقصد به الدواء الذي تم إنتاجه ليطابق المستحضر المرجعي/ المبتكر، من عدة جوانب.

وقالت الهيئة ضمن تغريدات توعوية لها تحت وسم #قاموس_الغذاء_والدواء: إن هذه المطابقة تشمل "الشكل الصديلاني، التركيز، طريقة الاستخدام، إضافة إلى دواعي الاستعمال".

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