مختصة سعودية من ملتقى محاربة التنمر بأيرلندا: نحتاج برامج للآباء والمعلمين

بعد نتائج بحثية أجرتها على عدد من المدارس في مدينة جدة أثناء دراستها للماجستير

شاركت السعودية هالة نوران عضو المجلس التنفيذي بدايركشن للمسؤولية الاجتماعية، في المنتدى العالمي الثاني لمحاربة التنمر 2019 الذي بدأ الثلاثاء الماضي، واستمر لمدة ٣ أيام بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وجاءت مشاركة "نوران" ضمن المشاركات الدولية من أكثر من 46 دولة؛ من خلال تقديم ورشة عمل بعنوان "ظاهرة التنمر في السعودية"، وقد ذكرت نوران في ضوء النتائج البحثية التي أجرتها على عدد من المدارس في مدينة جدة أثناء دراستها للماجستير بالولايات المتحدة، أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث المستقبلية في مجال التنمر، والتي سوف تساهم في خلق فهم أفضل للدوافع الكامنة وراء ممارسة التنمر والتعرض له بشكل عام؛ مما يضمن إيجاد الحلول الصحيحة للحد من انتشاره، ومساعدة المعلمين على تحسين بيئة التعلم والحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس؛ لخلق جيل آمن معافى بإذن الله.

وأكدت أن أنواعًا عديدة لها آثار خطيرة وبعيدة المدى تمتد إلى مراحل متقدمة من حياة الإنسان، وقد تؤثر عليه عقليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا إذا لم يتم التدخل المبكر وتطبيق برامج لمحاربة التنمر.

وركزت نوران خلال حديثها على ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء برامج لتدريب المعلمين والآباء والأطفال؛ حتى يكونوا قادرين على التعامل مع حالات التنمر والإبلاغ عنها.. واستنادًا إلى النتائج الإجمالية المستخلصة من الاستبيانات والمقابلات التي أجرتها نوران مع معلمات من المرحلة الابتدائية، توصلت إلى أن وعي المعلمة بخطورة ظاهرة التنمر وأهمية التدريب على استخدام برامج محاربة التنمر؛ سيكون له دور كبير في دعم العملية التعليمية ومساعدة المعلمات في ممارسة التدريس بفعالية دون مواجهة أي عقبات أثناء تأديتهن لأدوارهن الموكلة إليهن.

يُذكر أن نوران متخصصة في دراسات الطفولة وفي المناهج وطرق التدريس ومهتمة بالبحث في ظاهرة التنمر، وقد كان لها عدد من المشاركات المحلية من خلال تقديم ورش العمل والمحاضرات والمبادرات الاجتماعية؛ بهدف التثقيف بظاهرة التنمر، بالإضافة إلى المشاركة الدولية في برنامج التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة.