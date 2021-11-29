"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض

غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.

"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.