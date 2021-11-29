"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض

غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.

"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

2

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 05:00 PM

"سعود العتيبي" يُغادر السرير الأبيض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 154

غادر سعود بن جهيمان الحزيمي العتيبي والد رجل الأعمال جهز سعود بن جهيمان العتيبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين، بعد تماثله للشفاء إثر عارض صحي ألمّ به.

"سبق" تهنئ ابنه رجل الأعمال جهز بن سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالده، وتتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله، أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021